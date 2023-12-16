جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 17

ياسر رشاد - القاهرة - نرصد لكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" بعد انتهاء منافسات الجولة 17 والتي اختتمت اليوم فعالياتها بمواجهتي التعاون ضد الاتفاق و الرياض ضد الخليج.

ونجح فريق الخليج في تحقيق الفوز على الرياض بهدف دون رد سجل اللاعب عبد الإله محمد سعيد هوساوي في الدقيقة 24 من المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

بينما حقق فريق التعاون فوزًا مهمًا على فريق الاتفاق بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في ختام منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل أشرف المهديوي هدف التقدم لفريق التعاون من ضربة جزاء في الدقيقة 41 من الشوط الأول، ثم أضاف ماتيوس دوس سانتوس الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

بهذا الانتصار يرفع فريق التعاون رصيده إلى النقطة 34 ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.

بينما زادت معاناة فريق الاتفاق وواصل مسلسل إهدار النقاط للمباراة السادسة على التوالي، ليبقى في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها من 6 انتصارات و6 تعادلات بينما تعرض للهزيمة في 5 لقاءات.

ويتبقى لفريق النصر مباراة مؤجلة مع الاتحاد لحساب الجولة 17 بسبب مشاركة النمور في كأس العالم للأندية ستلعب يوم الثلاثاء 26 من شهر ديسمبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 17: