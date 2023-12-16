كريم شحاتة: “الأهلي فاز على نجوم العالم وليس اتحاد جدة”

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الإعلامي كريم حسن شحاتة عن سعادته بتحقيق الأهلي الفوز على نادي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية والتأهل لنصف نهائي المونديال.

وقال عبر برنامج "كورة كل يوم"، المذاع على قناة الحياة، توقعت هذه النتيجة وتحدثت خلال الحلقة السابقة، وأكدت أن الأهلي هيحقق الفوز بفارق هدفين، وهو ما حدث بالفعل واستطاع التأهل للدور القادم.

وأضاف : " الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فريق يمتلك لاعبين وأسماء ذو قدرات عالية، ولكن حذرت عندما يتم استفزاز الأحمر، يجب توخي الحذر جيدًا".

وأكمل:" الأهلي ظهر أمس بالشكل المعتاد، الذي ظهر به خلال الموسم الماضي، وكولر أدار اللقاء باحترافية شديدة وتمكن من تحقيق التأهل، والأحمر كسب نجوم العالم وليس اتحاد جدة".

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي :

ونجح الأهلي في حسم بطاقة تأهله إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية المقامة في جدة، لمواجهة فلومينينسي البرازيلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري.