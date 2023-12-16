خليلوزيتش: تلقيت عرضا لتدريب منتخب مصر وفوز الأهلي على اتحاد جدة ليس مفاجأة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق للمغرب، أنه تلقى عرضا لتدريب منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة وكشف عن رأيه في فوز الأهلي على الاتحاد السعودي بمونديال الأندية.

وقال خليلوزيتش، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "حاليا أنا لا أرتبط بأي عقد، وأقضي وقتي مع أسرتي"، وأضاف: "كان لدي الكثير من العروض، لكن حاليا أود أن أبقى هادئا".

وتابع: "لا أريد الحديث عن العروض التي وصلتني، لكن حدث مفاوضات سابقا لتدريب منتخب مصر، لكن لم تتم الأمور".

وأكد خليلوزيتش أن فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي ليس مفاجأة قائلًا: "فوز الأهلي على الاتحاد السعودي ليس مفاجأة، بل المفاجأة كانت في النتيجة الكبيرة التي انتهت عليها المباراة".

وأضاف: "من الوارد أن يتخطى الأهلي فلومينينزي في المباراة المقبلة فكل شيء وارد"، وأتم: "مانشستر ستي قد لا يفوز بكأس العالم للأندية، لأن الأندية التي تتوج بدوري أبطال أوروبا تأتي إلى كأس العالم مجهدة جدا".