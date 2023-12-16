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شوط أول سلبي بين برشلونة وفالنسيا

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة شوط أول سلبي بين وفالنسيا بالتعادل السلبي على ملعب ميستايا معقل الخفافيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من .

يدخل برشلونة المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، فيما يأتي فريق فالنسيا في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي - أراخو - بالدي - كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج - بيدري - جوندوجان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي - فيليكس - رافينها.

تشكيل فالنسيا أمام برشلونة

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كوريا - دياخابي - موسكيرا - غاسيوروفسكي.

خط الوسط: لوبيز - غويلامون - جارسيا فايا.

خط الهجوم: ياريمشوك - بيراليس - ديورو.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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