شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى دويدار أفضل لاعب فى مباراة إنبى والإسماعيلى بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مصطفى دويدار لاعب إنبى، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلى التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دورى Nile، وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدف نظيف.

سجل محمد حامد هدف إنبى في الدقيقة 14 من ضربة رأس، مستغلاً الخروج الخطأ لأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى.

بهذه النتيجة يحتل إنبى المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 9 مباريات هذا الموسم، فاز فى 4 مباريات وخسر مثلها وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه مثلها.

أما الإسماعيلي، الذي يقوده إيهاب جلال، فيحتل المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدورى، بعد أن خاض 8 مباريات حصد خلالها 7 نقاط، فاز في مباراتين وخسر 5 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكه 12.

وبدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: أحمد عبد المنعم في حراسة المرمى، الدفاع: حمدي النقاز - محمد نصر - إياد العسقلاني - محمد دسوقي، خط الوسط: نادر فرج - محمد بيومي - عمر الساعي، الهجوم: محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - ياو أنور.

بينما بدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى: حارس مرمى: عبد الرحمن سمير، خط الدفاع: علي فوزي وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة، خط الوسط: مصطفى دويدار ومودي ناصر وأحمد يوسف ومحمد حمدي، خط الهجوم: رفيق كيو وأحمد نادر حواش.