شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى Nile عقب انتهاء الجولة التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منافسة شرسة على صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب انتهاء مباريات الجولة التاسعة من عمر المسابقة، حيث التقى فريق الإسماعيلى مع نظيره إنبى.

إنبى يفوز على الإسماعيلى بهدف في دورى nile.. فيديو

فاز إنبى على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دورى Nile.





جدول ترتيب هدافى دورى Nile