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جدول ترتيب هدافى دورى Nile عقب انتهاء الجولة التاسعة

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القاهرة - سامية سيد - منافسة شرسة على صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب انتهاء مباريات الجولة التاسعة من عمر المسابقة، حيث التقى فريق الإسماعيلى مع نظيره إنبى.

إنبى يفوز على الإسماعيلى بهدف في دورى nile.. فيديو

فاز إنبى على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دورى Nile.

إنبى يفوز على الإسماعيلى بهدف في دورى nile.. فيديو
جدول ترتيب هدافى دورى Nile
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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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