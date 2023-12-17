شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمى لنادى الزمالك: لم تصلنا أى عروض لضم زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إنه يتعجب من الأنباء المنتشرة عن وجود عروض خارجية لضم أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك.

وأضاف سالم، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد علي على قناة الزمالك، إن مجلس الإدارة لم يتلق أي عروض للتعاقد مع زيزو، وفي حالة تلقيه أي عرض سيعلنه على الفور، وسيجتمع مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأن تلك العروض.

وأبدى سالم غضبه من التغطية الإعلامية لأخبار الزمالك، مشيرًا إلى أن الإسماعيلي وفاركو موقوفان من القيد، ومع ذلك كل الأخبار عن إيقاف القيد في الزمالك، كما أن كل الأندية المنافسة لديها لاعبون تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، ورغم ذلك كل الحديث الإعلامي يدور حول أحمد فتوح وهو أمر غريب.