شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج الدين: الأهلى يستحق الوصول لنهائى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الاهلى بأن الفريق الأحمر يستحق الوصول إلى المباراة النهائية من عمر بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

وقال محمد سراج الدين، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، إن خبرات لاعبى فريق الأهلى ساهمت في الفوز على اتحاد جدة السعودى والوصول إلى الدور قبل النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار عضو مجلس إدارة النادى الأهلى إلى أن خسارة الفريق الأحمر بطولتين في بداية الموسم هذا أمر طبيعى يحدث في جميع أندية العالم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الجوهرة، ليصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية، بعد غد الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة.