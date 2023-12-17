شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة اليوم السبت 16 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على تقديم الشكر لنظيره في الإسماعيلي على حسن الحفاوة والاستقبال التي حظي بها فريق الأهلي مواليد 2007 خلال مباراة الفريقين ببطولة الجمهورية الخميس الماضي.

انتظم حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب النادى استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وانتهى عبد المجيد من أداء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها بكسر فى الأنف خلال وجوده فى معسكر المنتخب الأولمبي الأخير.

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