شكرا لقرائتكم خبر عن دعم اتحاد الكرة الطائرة يساهم فى استضافة الأهلى بطولتى أفريقيا للرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد النادي الأهلي لاستضافة بطولتي أفريقيا للرجال والسيدات للكرة الطائرة، والمؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة العالم للأندية، وذلك بعد موافقة الاتحاد الأفريقي اللعبة.

وقام ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، بتقديم الدعم والمساندة لجميع الأندية المصرية في الاتحادين الدولي والأفريقي للكرة الطائرة، حيث إن له دورا كبيرا في مساعدة جميع الأندية.

ولعب ياسر قمر دورا مهما مع الاتحاد الأفريقي للحصول على حقوق استضافة الأهلي على تنظيم البطولة الأفريقية للرجال والسيدات للكرة الطائرة، وذلك بعد تواصله مع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للطائرة برئاسة بشرى حجيج.

ويسعى ياسر قمر دائمًا إلى المساهمة في تطوير الكرة الطائرة المصرية والنهوض بمستواها، وتطوير نظام المسابقات لأن هذا ينصب في صالح المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى الحفاظ على الأندية المصرية وتقديم الدعم لها وأيضًا الوقوف بجانب اللاعبين ومساندتهم من أجل تقديم أداء جيد وتحقيق الإنجازات والبطولات.

وكان نادي سبورتنج يرغب في الحصول على تنظيم البطولة الأفريقية للسيدات، ولكن الاتحاد الأفريقي فضّل تنظيم البطولة الأفريقية للرجال والسيدات معًا.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بطلب استضافة البطولتين وتمت الموافقة، ومن المقرر أن يتم توقيع العقود والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية خلال الفترة المقبلة.