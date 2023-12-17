شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يدعم لاعبى الاتحاد السكندرى قبل مواجهة فاركو فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على حضور مران زعيم الثغر، اليوم السبت، ضمن تحضيراته لمباراته أمام فاركو في الجولة العاشرة بالدوري، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين على تقديم مستويات قوية في الفترة المقبلة.

وحرص مصيلحي على عقد جلسة تحفيزية مع الجهاز الفني واللاعبين، وطالبهم بضرورة بذل الجهد ومواصلة تقديم العروض القوية من أجل وضع نادي الاتحاد في المكانة التي تليق به في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويخوض فريق الاتحاد السكندري مواجهة ودية أمام فريق صيد المحلة يوم الإثنين المقبل على ملعب النادي، ضمن تحضيراته لخوض مباراته ضد فاركو يوم 26 ديسمبر الجاري في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

وحرص طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري على خوض مباراة ودية، من أجل تجهيز لاعبيه بدنيا، والحفاظ على حساسية المباريات وعدم تأثرها بسبب الابتعاد عن المباريات بسبب تأجيل مباراته أمام الزمالك في مسابقة الدوري.



مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد (1)



مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد (2)



مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد (3)



مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد (4)



مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد (5)



مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد (6)



مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد (7)



مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد (8)



مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد (9)



مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد (10)



مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد (11)



مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد (12)



مصيلحي يدعم لاعبي الاتحاد (13)