شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 16 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم السبت 16 / 12 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي مساء اليوم السبت، والذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العلام للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية. وفي بداية المران حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين، من أجل الحديث عن بعض الجوانب الخططية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها خلال المباراة المقبلة. الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة يوافق على استضافة الأهلى بطولتى الرجال والسيدات قال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وافق على استضافة الأهلي بطولتي أفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات» والمؤهلة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية. فيفا يُغرم الأهلي مليون و700 ألف جنيه قبل مواجهة فلومينينسي بمونديال الأندية قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي بعد الفوز الكاسح على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف، والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة. الأهلي يشكر الإسماعيلي على حسن استضافة فريق 2007 حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على تقديم الشكر لنظيره في الإسماعيلي على حسن الحفاوة والاستقبال التي حظي بها فريق الأهلي مواليد 2007 خلال مباراة الفريقين ببطولة الجمهورية الخميس الماضي.

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، محاضرة فنية للاعبيه مساء اليوم من أجل الحديث عن مواجهة فلومينينسي البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

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