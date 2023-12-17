شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 16-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 16-12-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها تغادر القاهرة في الثالثة عصر غد الأحد بعثة نادي الزمالك مطار القاهرة متجهة إلى أنجولا على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة ساجرادا يوم الأربعاء.

المتحدث الرسمى لنادى الزمالك: لم تصلنا أى عروض لضم زيزو

قال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إنه يتعجب من الأنباء المنتشرة عن وجود عروض خارجية لضم أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك. تغادر القاهرة في الثالثة عصر غد الأحد بعثة نادي الزمالك مطار القاهرة متجهة إلى أنجولا على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة ساجرادا يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مساء اليوم السبت، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات.

انتظم حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب النادى استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.