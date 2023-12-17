شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: كولر يستحق التحية لشجاعته والأهلى قادر على الصعود لنهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء العراقي، أن الأهلي استحق الفوز بكل جدارة ضد اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وقال البدري، خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي قدم مباراة مميزة سواء على المستوى التكتيكي أو الفني، وأحيي الجهاز الفني على الوصول بالفريق إلى هذه المرحلة في المونديال".

وأضاف حسام البدري: "الأهلي نجح في خطف المبادرة منذ البداية وهذا ساعد الفريق، وتفاجأت بوجود أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، ولكن المدير الفني هو صاحب القرار وهو صاحب الرؤية وكولر استحق التحية بسبب شجاعته".

وتابع: "نجم المباراة هو الفريق كامل، كل اللاعبين كانت مميزة وكلهم يستحقوا أفضل لاعب بالمباراة، ولا بد من الإشادة بوجود خالد بيبو وضرورة مساندته بعد فترة ناجحة تواجد بها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق".

واختتم حسام البدري: "مباراة فلومينينسي البرازيلي ستكون صعبة للغاية، ولكن دوافع الأهلي ستكون كبيرة بعد الفوز أمام اتحاد جدة، والدافع الأكبر سيكون هو الرغبة في الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة، وأتوقع الفوز بنسبة كبيرة".