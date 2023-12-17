شكرا لقرائتكم خبر عن خليلوزيتش: تلقيت عرضا لتدريب منتخب مصر.. وفوز الأهلى على اتحاد جدة لم يفاجئنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق للمغرب، أنه تلقى عرضا لتدريب منتخب مصر في وقت سابق.

وقال خليلوزيتش، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "حاليا أنا لا أرتبط بأي عقد، وأقضي وقتي مع أسرتي، وكان لدي الكثير من العروض، لكن حاليا أود أن أبقى هادئا حاليا".

وأضاف: "لا أريد الحديث عن العروض التي وصلتني، لكن حدث مفاوضات سابقا لتدريب منتخب مصر، لكن لم تتم الأمور".

وتابع: "فوز الأهلي على اتحاد جدة ليس مفاجأة، بل المفاجأة كانت في النتيجة الكبيرة، ومن الوارد أن يتخطى الأهلي فلومينينسي في المباراة المقبلة فكل شيء وارد".

واستطرد: "مانشستر سيتي قد لا يفوز بكأس العالم للأندية، لأن الأندية التي تتوج بدوري أبطال أوروبا تأتي إلى كأس العالم للأندية مجهدة جدا".

وأشار إلى أنه يعشق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن صلاح لاعب استثنائي وقدم الكثير مع ليفربول، وأعشقه على المستوى الشخصي".

واختتم خليلوزيتش تصريحاته قائلا: "أتابع نانت جيدا فهو بيتي، ويعجبني أداء مصطفى محمد فهو هداف رائع ولديه شخصية مميزة ويسير بخطوات ثابتة مع الفريق".