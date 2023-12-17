«نهاية الحلم» و«جدة نامت حزينة».. الصحف السعودية تعلق على خسارة الاتحاد أمام الأهلي في مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

ركزت الصحف السعودية على الخسارة الكبيرة التي تلقاها نادي اتحاد جدة على يد الأهلي المصري، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في ربع نهائي مونديال الأندية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل، على ملعب "الجوهرة المشعة"، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

الرياضية

وصفت الصحيفة خسارة اتحاد جدة أمام الأهلي بـ"نهاية الحلم"، خاصة وأن "النمور" كانوا يأملون في الوصول إلى نهائي المونديال لما يمتلكه من نجوم وأسماء عالمية.

وقاالت الصحيفة إن الأهلي أنهى الشوط الأول متفوقًا بنتيجة 1-0 قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني.

وأضافت أن مدرب اتحاد جدة حاول تغيير الأمور بنزول عبدالرزاق حمدالله و البرتغالي جوتا بعد مرور 70 دقيقة، من أجل تعزيز الجانب الهجومي، مشيرةً إلى أن الهجمات الاتحادية تكسرت تحت أقدام مدافعي الأهلي.

وضرب الأهلي موعدًا مع فلومينينزي البرازيلي، في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الإثنين المقبل.

عكاظ

قالت صحيفة "عكاظ" إن الأخطاء الدفاعية ساهمت في خسارة ممثل السعودية اتحاد جدة أمام الأهلي بنتيجة 3-1.

وأضافت الصحيفة أن لاعبي الاتحاد فرطوا في فرصة ثمينة للتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم بعدما أضاعوا عدة فرص وكان أهمها تسديدة رومارينيو وضربة جزاء بنزيما المُهدرة.

ولفتت إلى أن الأهلي اعتمد على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدفين عن طريق حسين الشحات وإمام عاشور.

الشرق الأوسط

تحسرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية على خسارة اتحاد جدة أمام الأهلي ووداع مونديال الأندية.

وقالت الصحيفة: "جدة نامت حزينة... والأهلي يكسب التحدي العالمي بثلاثية الثأر".

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أن الاتحاد السعودي كان يمني النفس بإنجاز تاريخي في كأس العالم للأندية قبل أن يتلقى الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 3-1.

ولفتت إلى أن الأهلي ثأر من الاتحاد بعد أن تفوق الأخير في نسخة مونديال 2005 بهدف لمحمد نور.

اليوم

ورأت صحيفة "اليوم" السعودية أن الفرنسي كريم بنزيما ساهم في خروج اتحاد جدة من كأس العالم للأندية بسبب إهدار ضربة الجزاء والتي تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي.

وقالت الصحيفة إن الأهلي تفوق فنيا على الاتحاد في الشوط الأول رغم أن "النمور" كانوا أصحاب المبادرة الهجومية.

ولفتت "اليوم" إلى أن الاتحاد كان قريبًا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 لولا القائم الذي تصدى لكرة فيصل الغامدي وذلك قبل أن ينجح الأهلي في إحراز هدفين عن طريق الشحات وإمام عاشور.

وأضافت الصحيفة أن هذا الفوز هو الأول من نوعه للأهلي على الاتحاد في المواجهات الرسمية.