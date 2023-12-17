بعد سقوط مروع لأحد اللاعبين.. إلغاء مباراة لوتون تاون وبورنموث في البريميرليج.. وبيان يؤكد: سكتة قلبية

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر نادي لوتون تاون بيانا مساء السبت، أوضح خلاله آخر تطورات إصابة توم لوكير قائد الفريق الأول، وذلك بعد سقوطه المروع في مباراة فريقه أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان "لوكير" قد سقط على أرض الملعب بدون أي احتكاك مع لاعب آخر، في مباراة لوتون تاون وبورنموث، والتي جمعت بين الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال نادي لوتون تاون في بيانه، والذي نشر عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي،: "أكد طاقمنا الطبي أن قائد فريق توم لوكير تعرض لسكتة قلبية على أرض الملعب، لكنه استجاب بحلول الوقت الذي تم فيه نقله على النقالة."

وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه: "تلقى المزيد من العلاج داخل الملعب، وهو ما نشكر عليه مرة أخرى الطواقم الطبية من الجانبين."

وتابع: "تم نقل توم إلى المستشفى، حيث يمكننا طمأنة أنصاره بأنه مستقر ويخضع حاليًا لمزيد من الاختبارات مع عائلته بجانب سريره."

واختتم نادي لوتون تاون بيانه بالقول: "نود أن نشكر الجميع على دعمهم واهتمامهم ورسائلهم المحبة."

وفي وقت سابق، أعلن نادي لوتون تاون تأجيل مباراته ضد بورنموث في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أنه قبل سقوط توم لوكير قائد فريق لوتون تاون، كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تقدم فريق لوتون بالدقيقة 3 عن طريق اليجاه اديبايو، قبل أن يتعادل فريق بورنموث في النتيجة بالدقيقة 58، أي قبل سقوط لاعب لوتون تاون مباشرًة.