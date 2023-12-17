الامارات | الإمارات تستضيف بطولة العالم للجودو 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 ديسمبر 2023

اعتمد الاتحاد الدولي للجودو بالإجماع فوز الإمارات باستضافة وتنظيم بطولة العالم للجودو في مايو 2024، والتي تمثل الحدث الرئيسي للاتحاد الدولي.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو تلقيه اتصالاً من رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر أبلغه خلاله بموافقة «دولي الجودو» بالإجماع على اسناد بطولة العالم المقبلة إلى الامارات «الشريك الرئيسي» والمهم للاتحاد الدولي للجودو منذ 2009.

وأضاف في تصريح صحافي: «سيكون هذا الحدث العالمي المحطة الرئيسة الأخيرة في جولة التأهل لأولمبياد باريس 2024، بمشاركة أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم، ونحن على يقين بأننا سنرى أعلى مستوى من منافسات الجودو، وسط مشاركة قياسية من نخبة اللاعبين في العالم».