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الامارات | المرزوقي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لـ«التنس الآسيوي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 ديسمبر 2023

محمد فاضل - دبي

فاز ممثل الإمارات، والأمين العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي في دورته 2023-2027؛ وذلك في الانتخابات التي عُقدت في العاصمة التايلندية، بانكوك.

وقال المرزوقي في تصريح صحافي: إن «الفوز بالعضوية إنجاز مهم، ويأتي تزامناً مع النقلة النوعية التي تشهدها التنس في الإمارات على المستويات كافة، ومنها استضافة وتنظيم البطولات، وتطوير الأكاديميات، واستكشاف المواهب المواطنة، وتنمية إمكاناتهم». وأكد المرزوقي أن اتحاد التنس ماضٍ في خططه الطموحة، لتطوير رياضة التنس على المستويات كافة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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