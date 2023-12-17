الامارات | الكعبي: لن نتأثر بأي انتقادات.. والشارقة عائد بقوة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 ديسمبر 2023

شارك الكعبي مع الشارقة في 7 مباريات، منها 4 لقاءات لاعباً أساسياً.

منصور السندي - دبي

قال لاعب الشارقة عبدالعزيز الكعبي إن لاعبي الفريق يتفهمون غضب جمهورهم؛ بسبب تراجع النتائج في الفترة السابقة، لكنهم يتمنون دعم الجمهور في الأوقات الصعبة قبل السهلة، مشيراً إلى أن حضور الجمهور بقوة في المدرجات، يعد دافعاً قوياً لهم، لتقديم أفضل ما عندهم. وشدد على أنهم سيحاولون مصالحة جمهورهم بمواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة. وأضاف: إن الضغوط جزء من اللعبة؛ كون الشارقة من الفرق الكبيرة، وهو مطالب دائماً بالانتصارات.

وتابع الكعبي (25 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»: «لا بد أن ننظر إلى غضب الجمهور من الفريق بشكل إيجابي».

وأكد الكعبي أن الفريق بدأ استعادة توازنه، بعد الفوزين المهمين على حتا في الجولة الـ10، وأول من أمس على خورفكان في الجولة الـ11، وقال: الشارقة قادر على العودة بقوة إلى المنافسة على الدوري؛ فالموسم طويل، ولن نتأثر بأي انتقادات، كوننا دائماً في الفريق عائلة واحدة. ورفع الشارقة رصيده إلى 20 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي الوصيف، كما أن للشارقة مباراة مؤجلة أمام «الفرسان».

وعن سبب ثقة المدرب كوزمين فيه، باختياره ضمن التشكيلة الأساسية في الفترة الأخيرة، أكد عبدالعزيز الكعبي أن «هذا الأمر راجع إلى ثقتي بنفسي للظهور بصورة طيبة، كما أن ثقة المدرب، تمنحني دافعاً معنوياً كبيراً». مشدداً على أنه يحاول دائماً تقديم الأفضل.

وتواجد الكعبي، حتى الآن، في سبع مباريات مع الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين، منها أربع مباريات أساسيا في تشكيلة الفريق، بينما بلغ عدد دقائق اللعب التي خاضها في الدوري 408 دقائق.

وقال: إن طموحه أن يحصد مع الشارقة البطولات، وكذلك أن يحظى بفرصة اللعب مع المنتخب الأول. وبشأن جاهزية الفريق لمباراة «كأس السوبر» المرتقبة أمام «شباب الأهلي»، فأكد أن هناك مباراتين مهمتين للفريق قبل «كأس السوبر»، وهما أمام شباب الأهلي وعجمان، معتبراً أن تفكيرهم حالياً في هاتين المباراتين، وبعدهما يتم التفكير في «كأس السوبر»، واصفاً الكأس بأنها بطولة سواء بالنسبة لهم كلاعبين أو للجمهور، مؤكداً أنهم سيخوضون المباراة من أجل الفوز، والمحافظة على اللقب الذي حققوه في الموسم الماضي.