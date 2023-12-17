الامارات | الإريتيري أماري والكينية بريجيد بطلا النسخة الـ 5 من ماراثون أدنوك أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 ديسمبر 2023

سيطرت إثيوبيا على سباق 10 كم، من خلال فوز هاليفوم كيسفي ومواطنته زيناشوورك ينو.

أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي، التي أقيمت منافساتها، يوم أمس، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك، أجواء مميزة، بمشاركة أكثر من 25.000 عداء وعداءة من 168 دولة من مختلف أنحاء العالم. وفي فئة الرجال، قدم الإريتيري أماري هيلميكايل سامسون أداءً مذهلاً، وأنهى السباق في زمن 2:07:10 ساعتين، متفوقاً بفارق دقيقتين على صاحب المركز الثاني الكيني ليونارد بارسوتون، بينما حل ثالثاً مواطنه إلهام تانوي أوزبيلين.

وعلى مستوى السيدات، نجحت العداءة الكينية، التي تحمل ألقاب خمسة ماراثونات كبرى، بريجيد كوسجي بتسجيل رقم قياسي للبطولة في أول مشاركة لها في الحدث، بعد أن قطعت المسافة بزمن 2:19:15 ساعتين، متفوقة بدقيقة كاملة على الرقم القياسي السابق، وبفارق خمس دقائق عن أقرب منافساتها؛ هاوي فيسا جيجيا التي أنهت السباق ثانية، بينما حلت إثيلماهو سينتايه في المركز الثالث. وفاز الإثيوبي هاليفوم كيسفي بسباق الـ10 كم، بزمن 28:27 دقيقة، ومواطنته زيناشوورك ينو بزمن 33:23 دقيقة.

وتوّج الفائزين، عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي؛ وياسر المزروعي، رئيس تنفيذي دائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في أدنوك؛ بحضور عدد من المسؤولين.

وقال العواني في تصريح صحافي: «شهدت منافسات النسخة الخامسة أجواءً مميزة، لا سيما في ظل العدد غير المسبوق للمشاركين، الذين ينتمون إلى ثقافات متنوعة، ومستويات لياقة بدنية مختلفة؛ حيث اجتذبت السباقات نخبة من العدائين العالميين إلى جانب الرياضيين من أصحاب الهمم والألعاب البارالمبية».

وأضاف العواني: «حظي الماراثون باهتمام قوي من مختلف شرائح مجتمعنا، فقد رأينا مشاركين من الشباب والأطفال والعائلات، ما جعل ماراثون أدنوك أبوظبي فعالية شاملة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومناسبة تجمع كل أطياف المجتمع في مكان واحد».