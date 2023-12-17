اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 ديسمبر 2023

دوري الدرجة الأولى

دبا الحصن - الرمس 16:40

الجزيرة الحمراء - سيتي 16:40

الحمرية - الذيد 16:45

العربي - دبا 16:45

أرسنال - برايتون 18:00

- مان يونايتد 20:30

ميلان - مونزا 15:30

بولونيا - روما 21:00

لاتسيو - إنترميلان 23:45

- فياريال 00:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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