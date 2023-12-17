الامارات | مباريات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 ديسمبر 2023
دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن - الرمس 16:40
الجزيرة الحمراء - سيتي 16:40
الحمرية - الذيد 16:45
العربي - دبا 16:45
أرسنال - برايتون 18:00
ليفربول - مان يونايتد 20:30
ميلان - مونزا 15:30
بولونيا - روما 21:00
لاتسيو - إنترميلان 23:45
ريال مدريد - فياريال 00:00
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