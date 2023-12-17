الامارات | الجواد «ساداتي» يُتوج بطلاً لسباق «الصفوح ستيكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 ديسمبر 2023

انتزعت الخيول المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب مايكل كوستا، وقيادة الفارس بن كوين، أربعة انتصارات، في السباق الرابع في موسم مضمار جبل علي، والذي أقيم أمس. وقاد الفارس بن كوين، الجواد «ساداتي» لانتزاع لقب الشوط الخامس والرئيس «الصفوح ستيكس» لمسافة 1400 متر، في المقابل حل ثانيا رفيقه في الإسطبل «مشتري»، وقاده الفارس جوناتان ماتيوس.

وجاءت الانتصارات الثلاثة الاخرى، من خلال الجواد «البرق» الفائز بلقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، ثم فوز زميله في الاسطبل المهر «مايطال» بلقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، وليسدل الجواد «كفاف» الستار عن الأمسية بالفوز بلقب الشوط السابع والختامي «كأس بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1600 متر.

وفي باقي النتائج، أحرز الجواد «إيجابي» بشعار «الأصايل» لقب «كأس الوثبة ستاليونر» المخصص للجياد العربية لمسافة 1900 متر، قبل أن يذهب لقب بطولة السرعة «زيرو تو إيتي فايف سبرينت» لمسافة 1200 متر لصالح الجواد «مايجور شامبيون» المملوك لمروان عبدالرحمن شريف. وحقق الجواد «زمان» المملوك لعبدالله مهيري لقب الشوط السادس «طيران الإمارات» لمسافة 1800 متر.