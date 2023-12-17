لعنة البرازيل تطارد حلم الأهلي في مونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - تمثل مواجهة فلومينينسي فصل جديد من مواجهات الأهلي مع الفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية، منذ المشاركة الأولى للقلعة الحمراء في نسخة 2005.

الأهلي جدد موعدًا مع الفرق البرازيلية من بوابة فلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية، بعد الإطاحة بمنافسه اتحاد جدة السعودي بثلاثية عن جدارة واستحقاق.

لعنة السامبا

يمتلك الأهلي سجلًا حافلًا من المواجهات أمام الفرق البرازيلية لكنها مقلقة نوعًا ما، إذ لم يحقق المارد الأحمر سوى انتصارًا وحيدًا فقط مقابل 4 هزائم، وإجمالا لم تحقق الفرق العربية سوى ثلاثة انتصارات مقابل 11 هزيمة.

كانت ضربة البداية في نسخة 2006 حينما اصطدم الأهلي بنظيره إنتر ناسيونال في نصف النهائي وانتهت لصالح الفريق البرازيلي بهدفين لهدف.

استأنف الأهلي مواجهاته مع البرازيل بعد 6 سنوات وخسر مرة أخرى لكن هذه المرة أمام كورينثيانز بهدف في الدور نفسه.

انتظر الأهلي حتى نسخة 2020 ليثأر ويحقق أول انتصاراته على حساب بالميراس، كان ذلك بركلات المعاناة الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وحسم المارد الأحمر المركز الثالث آنذاك.

في النسخة التالية عاود الأهلي السقوط مرة أخرى أمام نفس الفريق "بالميراس" بثنائية نظيفة في نصف النهائي.

كان فلامينجو له نصيب من انتصارات الفرق البرازيلية على الأهلي في العام الماضية بنصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وينتظر الفريق الأحمر ما ستؤول إليه المواجهة السادسة أمام فلومينينسي، إذ يعد المنافس هذه المرة أقل حدة من أقرانه البرازيليين في المواجهات السابقة.

المواجهات العربية البرازيلية

لم تختلف كثيرًا المواجهات العربية البرازيلية، عن الأهلي، إذ تظهر تفوق راقصي السامبا بأربعة انتصارات مقابل اثنين للعرب.

كورينثيانز البرازيلي صاحب أول انتصارين على الفرق العربية في مونديال الأندية في النسخة الأولى لعام 2000 بفوزه على الرجاء المغربي والنصر السعودي بنفس النتيجة بهدفين دون رد، وكانت الخسارة الثالثة من نصيب اتحاد جدة في عام 2005 أمام ساو باولو بنتيجة 3/2.

الرجاء المغربي ثأر لهزيمته الأولى ولكن أمام فريق برازيلي أخر وهو أتلتيكو مينيرو في نسخة 2013 بعدما فاز بنتيجة 3/2.

ويمتلك الهلال السعودي مواجهتان أمام الفرق البرازيلي أمام منافس واحد هو فلامينجو، خسر واحدة وفاز في أخرى، وذلك في نسختي 2019، 2022.