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برشلونة يتعادل مع فالنسيا

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ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق خارج ملعبه مع فالنسيا بهدف لمثله، أمس السبت، على استاد ميستايا معقل الخفافيش، ضمن منافسات .

تقدم جواو فيلكس لبرشلونة في الدقيقة 55 وبعد ربع ساعة تعادل فالنسيا عن طريق هوجو جيامون.

بهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة، ويحتل فالنسيا المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي - أراخو - بالدي - كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج - بيدري - جوندوجان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي - فيليكس - رافينها.

تشكيل فالنسيا أمام برشلونة

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كوريا - دياخابي - موسكيرا - غاسيوروفسكي.

خط الوسط: لوبيز - غويلامون - جارسيا فايا.

خط الهجوم: ياريمشوك - بيراليس - ديورو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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