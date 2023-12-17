برشلونة يتعادل مع فالنسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق برشلونة خارج ملعبه مع فالنسيا بهدف لمثله، أمس السبت، على استاد ميستايا معقل الخفافيش، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

تقدم جواو فيلكس لبرشلونة في الدقيقة 55 وبعد ربع ساعة تعادل فالنسيا عن طريق هوجو جيامون.

بهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة، ويحتل فالنسيا المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام فالنسيا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي - أراخو - بالدي - كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج - بيدري - جوندوجان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي - فيليكس - رافينها.

تشكيل فالنسيا أمام برشلونة

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كوريا - دياخابي - موسكيرا - غاسيوروفسكي.

خط الوسط: لوبيز - غويلامون - جارسيا فايا.

خط الهجوم: ياريمشوك - بيراليس - ديورو.