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إنبي: حققنا فوزًا مهمًا على الإسماعيلي ولن نفرط في أي لاعب

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ياسر رشاد - القاهرة - علَقَ محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي على الفوز الذي حققه الفريق البترولي أمام النادي الإسماعيلي مساء اليوم في ختام الجولة التاسعة من الممتاز 2023 -2024 "دوري نايل".

وقال محمد إسماعيل في تصريحات تليفزيونية: " حققنا فوزًا هامًا على النادي الإسماعيلي، بعد أن تلقينا هزيمتين متتاليتين أمام النادي المصري ثم سيراميكا كليوباترا، وارتقينا إلى المركز التاسع وتفصلنا 3 نقاط فقط عن صاحب المركز الثاني "زد".

وأضاف: لا نية داخل مجلس إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي في رحيل أي لاعب حتى نهاية الموسم الجاري، وعلى رأسهم أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الذي أصبح مطلبًا كبيرًا للعديد من الأندية، وكذلك محمد حمدي الجناح الأيسر، والمدافع أحمد خليل "كالوشا"، وتم تأجيل هذا الملف حتى الانتهاء من الموسم الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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