المصري يعلن قراره النهائي بشأن مروان حمدي خلال أيام

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي أن هناك قرار سيصدر من جانب ناديه بشأن مروان حمدي خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم مصير اللاعب.

قال محمد عبد الكريم في تصريحاته تليفزيونية: "مروان لاعب كويس ولكن الموضوع مع كابتن علي ماهر ومع إدارة النادي".

وأضاف: "منحنا اللاعبين إجازة بعد مباراة الزمالك وسيكون هناك قرار خاص منتظر بشأن مروان حمدي خلال الأيام المقبلة".

مباراة الزمالك كانت صعبة وحققنا المطلوب

وتطرق عبد الكريم للحديث عن الفوز الأخير على الزمالك: "المباراة كانت صعبة للغاية خاصة أن المعنويات والدوافع كانت مميزة بالنسبة للزمالك وهذا كان يصعب اللقاء كثيرا ولكننا نجحنا في النهاية في حصد الثلاث نقاط وحققنا الهدف".