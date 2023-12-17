المقاولون العرب راحة من المران

ياسر رشاد - القاهرة - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم، اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، عقب الفوز أمام طلائع الجيش أمس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف المقاولون العرب تدريباته يوم الاثنين المقبل، على ملعب النادي في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري، وأنتصر المقاولون العرب الفريق أمام طلائع الجيش ليرفع رصيده إلى 7 نقاط.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على الاتصال بالجهاز الفني واللاعبين بعد المباراة في ظل تواجده خارج البلاد في مهمة عمل لتهنئتهم على الفوز وحثهم على الاستمرار على نفس الروح العالية الفترة المقبلة.