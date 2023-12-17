لأول مرة.. إمام عاشور يتحدث عن طموحاته مع الاهلي ومشاركته في مونديال الأندية

تحدث إمام عاشور، لاعب النادي الاهلي، عن طموحاته مع الفريق، وهدفه في مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك إمام عاشور، في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، مع النادي الاهلي أمام نظيره الاتحاد السعودي، مساء الجمعة.

ونجح إمام عاشور، في تسجيل هدف الاهلي الثالث في شباك الاتحاد السعودي، ليتأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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وقال عاشور في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الاهلي، إنه يشعر بفرحة عارمة بعد مشاركته لاول مرة في كأس العالم للأندية، وتسجيل أول أهدافه.

وتابع نجم الاهلي:” المشاركة في كأس العالم للأندية بمثابة حلم كبير تحقق لي وأفخر به كثيرًا، واللعب فيه يختلف عن أي بطولة أخرى خضتها طوال مسيرتي”.

وأشار إمام عاشور، إلى أنه منذ اليوم الأول له في الاهلي وهو يعلم أن اللاعبين على قدر المسئولية، وأنهم جميعًا على قلب رجل واحد ويبذلون كل ما لديهم من أجل اسم النادي.

وأكد عاشور، على أن الفريق منذ وصوله إلى السعودية وهو يركز على مباراة الاتحاد، واللاعبين كان لديهم هدف واضح هو الفوز بالمباراة والتأهل لنصف نهائي البطولة.



وتطرق عاشور للحديث عن تواجد جماهير الاهلي في مباراة الاتحاد، قائلًا:”شعرت بقوة كبيرة بفضل هذه الجماهير التي هزت أرجاء الملعب، وهتافاتهم كانت حافزًا كبيرًا للاعبين خلال أحداث اللقاء”.

وأشار إلى أن الفريق أغلق تمامًا صفحة مباراة الاتحاد، وبدأ التركيز على المواجهة المقبلة أمام فلومينينسي.

واستكمل إمام عاشور:” أثق في قدرات اللاعبين بشكل كبير، وأعي جيدًا أنهم لا يبخلون بنقطة عرق من أجل اسم الاهلي”.

وعن مارسيل كولر، قال عاشور:” دائمًا يقوم بتحفيزي ويدفعني باستمرار لتقديم أفضل ما لدي خلال المباريات، ويطالبني دائمًا بالتركيز في الملعب وألا أنشغل بأي أمور أخرى، كما أنه لا يفرق بين اللاعبين ويمنح الفرصة لمن يجتهد في التدريبات”.

وشدد عاشور، على أنه لا يحزن عندما يجلس على مقاعد الاحتياط بل يجتهد من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات.

واستطرد:”طموحاتي كبيرة للغاية مع الاهلي، وأتمنى في الفوز بكل البطولات التي أشارك بها مع الفريق، وأعلم منذ اليوم الأول لي في النادي أن اللاعبين والجماهير وإدارة النادي هدفهم الرئيسي هو المنافسة دائمًا على كل البطولات”.

وأفاد إمام عاشور، بأنه لم يصل لأفضل مستوياته بعد مع الاهلي، وأنه يسعى جاهدًا لتقديم الأفضل، ويأمل في التألق بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة من أجل إسعاد جماهير النادي.

وأوضح عاشور:” انسجمت بشكل سريع مع لاعبي الاهلي بفضل دعمهم الكبير لي، وخاصة كهربا الذي يرتبط معه بعلاقة صداقة قوية”.

واختتم إمام عاشور:” منذ اليوم الأول لي في الاهلي وجت حبًا ودعمًا من جميع اللاعبين ولم أشعر مطلقًا أنني غريب عنهم، وأتمنى أن أكون إضافة لهم”.