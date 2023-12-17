كهربا يثير الذعر في الاهلي قبل مواجهة فلومينيسي

أثار محمود كهربا لاعب الاهلي قلق السويسري مارسيل كولر المدير الفني قبل مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الاهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الإطاحة بنظيره اتحاد جدة السعودي من ربع نهائي البطولة، عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

اقرأ أيضا.. عضو الاهلي يشيد بـ كولر بعد التأهل لنصف نهائى كأس العالم للاندية

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأفادت تقارير صحفية، أن كهربا يعاني من إصابة عضلية، تعرض لها خلال مباراة الاهلي ضد اتحاد جدة في مونديال الأندية.

وغادر محمود كهربا، مباراة الاهلي واتحاد جدة في الدقيقة 72 بسبب الإصابة، وشارك طاهر محمد طاهر بدلًا منه.

وأكدت التقارير، أن كهربا يشكو من آلام عضلية في السمانة، وهناك شكوك حول لحاقه بمواجهة فلومينينسي.

وأشارت إلى أن كهربا سيخضع لاختبار طبي، خلال تدريبات الاهلي غدًا، لحسم موقفه من المشاركة أمام فلومينينسي.

وأوضحت: “كهربا يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي من أجل اللحاق بمباراة بطل البرازيل الإثنين.