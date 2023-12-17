الزمالك يهاجم الإعلام بسبب فتوح ويرد على عروض زيزو

انتقد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، الإعلام بسبب الأخبار المتداولة حول أحمد فتوح، ورد على عروض رحيل أحمد زيزو.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، في تصريحات عبر برنامج “زملكاوي”، إنه يتعجب من الأنباء المنتشرة عن وجود عروض خارجية لضم أحمد مصطفى زيزو.

وكانت تداولت أنباء في الفترة الماضية حول وجود عروض من الدوري السعودي للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك.

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وأوضح سالم في تصريحاته، أن مجلس إدارة الزمالك لم يتلقى أي عروض للتعاقد مع زيزو.

وأكد أنه في حالة تلقى النادي أي عرض للظفر بخدمات اللاعب، سيعلن عنها على الفور، وسيجتمع مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأن تلك العروض.

وعبر عن غضبه بسبب التغطية الإعلامية لأخبار الزمالك، على عكس ما يحدث من الإسماعيلي وفاركو الموقوفان من القيد أيضًا.

واختتم:”كل الأندية المنافسة لديها لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، ورغم ذلك كل الحديث الإعلامي يدور حول أحمد فتوح وهو أمر غريب”.