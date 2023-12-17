بيبو يرد على انتقادات جماهير الاهلي ويتحدث عن أزمة الشحات وعاشور

رد خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، علي انتقادات الجماهير، وتطورات أزمة حسين الشحات وإمام عاشور، مع فيتوريا.

وتعرض خالد بيبو، لانتقادات قوية من جانب جماهير الاهلي، منذ توليه المنصب بعد سيد عبدالحفيظ، و التذبذب في نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال بيبو في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”:”أقوم بتأدية عملي باحترام وبشدة وبقوة وبكل الأشكال، ولاعبي الاهلي كبيرة وتعرف تمامًا التزاماتها وواجباتها”.

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وتابع:” هناك نظام محدد في الاهلي، ولن أقوم باختراع نظام جديد بنفسي، ونعمل في هدوء، ولوائح النادي تطبق على الجميع”.

وأضاف خالد بيبو:”أنا لا ناقص شهرة ولا نجومية، وجماهير الاهلي شبعني بهما، وأتواجد في منصبي للعمل وليس الظهور وهناك لوائح تحكمنا”.

وأكد مدير الكرة بالنادي الاهلي، أنه لا يبحث عن دور البطولة وكل ما يهمه حماية اللاعبين والجهاز الفني حتى لا يتعرض أحد للانتقادات.

وشدد بيبو، أنه لن يضر بلاعبي الاهلي، ودوره حماية اللاعبين، ويكون في ظهرهم وخط دفاعهم الأول، ولن تصدر عقوبة إلا إذا كان الأمر كبيرًا.

وتحدث بيبو عن تدخله لإنهاء أزمة إمام عاشور وحسين الشحات، ثنائي النادي الاهلي، مع روي فيتوريا مدرب منتخب مصر.

وأفاد مدير الكرة بالنادي الاهلي:” أي أمر يخص لاعبي النادي يجب أن يتدخل ويعمل مجهود لحل أي أزمة، ليضع اللاعبين في وضع جيد”.

واستكمل:”يجب أن أحاول حل كل المشكلات أو الأزمات التي تواجه لاعبي الاهلي، وهذا الأمر لا أتباهى به، ولكنها أمور تحدث دون أي توصية”.

واختتم:”علاقتي بـ سيد عبد الحفيظ جيدة وزميل وأخ وصديق لي، وأتواصل معه في بعض الأمور، ولازلت أعمل بلائحته في النادي الاهلي”.