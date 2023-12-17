عضو الاهلي يشيد بـ كولر بعد التأهل لنصف نهائى كأس العالم للاندية

أشاد محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الاهلي بـ السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفاز فريق الاهلي بقيادة مارسيل كولر على نظيره اتحاد جدة بنتيجة (1-3) في دور الثمانية من كأس العالم للأندية 2023، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وقال سراج في تصريحات تليفزيونية: “أهنئ لاعبي الاهلي وجمهوره، والجهاز الفني على التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمنظومة كلها أدت ما عليها”.

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وتابع: “كولر المدير الفني حقق جميع البطولات الموسم الماضي مع الاهلي، وتعثره في بداية الموسم شئ طبيعي ويحدث مع كل المدربين في العالم”.

وشدد على ضرورة منح كولر الثقة الكاملة، مشيرًا إلى أن الاهلي يستحق التأهل للمباراة النهائية، من بطولة كأس العالم للأندية”.