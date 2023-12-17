خالد الغندور يطالب الزمالك ببيع زيزو

طالب الإعلامي خالد الغندور مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالموافقة على بيع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان نادي الزمالك تلقى عرضًا مغريًا من نظيره الشباب السعودي، للحصول على خدمات زيزو نجم الفريق، فيما رفضت إدارة الأبيض التفريط في خدمات اللاعب.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “حان الوقت للموافقة على بيع زيزو، في ظل الأزمات التي يمر بها الزمالك حاليًا”.

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وتابع: “الزمالك يمر بظروف مالية سيئة والمبلغ المقدم من نادي الشباب السعودي لضم زيزو، كبير جدا وسيحل مشكلات كثيرة”.

وأضاف: “عقد زيزو سينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، فيما يحق للاعب التوقيع في شهر يناير 2025 لأي نادي والرحيل مجانًا”.

وواصل: “الزمالك لن يستطيع التجديد لزيزو بسبب القيمة الكبيرة لعقده، ومرور النادي بأزمات مالية”.

واختتم: “زيزو عقلية احترافية ناضجة وطموح، وطور من نفسه وإمكانياته كثيرًا، لذلك أرى أن سينجح في الاحتراف”.