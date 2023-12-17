موعد سفر بعثة الزمالك إلى انجولا لمواجهة ساجرادا

محمد اسماعيل - القاهرة - تغادر بعثة فريق الزمالك مطار القاهرة متجهة نحو أنجولا، غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرا، لخوض مباراة ساجرادا في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويختتم الزمالك تدريباته في العاشرة صباح الغد على ملعب النادي، ويعلن بعدها الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مواجهة بطل أنجولا.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.

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