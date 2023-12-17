عودة تشاوميني.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة فياريال، غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، وضمت القائمة 20 لاعبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا، لونين، ماريو دي لويس.

خط الدفاع: ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، روديجر، ميندي، توبيز.

خط الوسط: بيلينجهام، توني كروس، مودريتش، فالفيردي، تشاوميني، داني سيبايوس، نيكو باز.

خط الهجوم: روديجر، جوسيليو، براهيم دياز.

جدير بالذكر، يلاقي ريال مدريد نظيره فياريال، غدا الأحد، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب سانتياجو برنابيو.

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