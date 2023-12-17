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الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تختتم اليوم الأحد، مباريات الجولة السابعة عشر من الممتاز، حيث تقام 4 مواجهات قوية، أبرزها ضد مانشستر يونايتد.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم 17 ديسمبر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

أرسنال ضد برايتون - 4 مساء - beIN SPORTS 1
وست هام يونايتد ضد ولفرهامبتون - 4 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
أستون فيلا ضد برينتفورد - 4 مساء - beIN SPORTS 2
مانشستر يونايتد ضد ليفربول - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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