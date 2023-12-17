الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تختتم اليوم الأحد، مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام 4 مواجهات قوية، أبرزها ليفربول ضد مانشستر يونايتد.
ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم 17 ديسمبر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:
أرسنال ضد برايتون - 4 مساء - beIN SPORTS 1
وست هام يونايتد ضد ولفرهامبتون - 4 مساء - beIN SPORTS XTRA 1
أستون فيلا ضد برينتفورد - 4 مساء - beIN SPORTS 2
مانشستر يونايتد ضد ليفربول - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1
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