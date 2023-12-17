شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: حلمنا الوصول لنهائى المونديال ولن أخترع نظاما جديدا فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلى، عن سعادته بفوز المارد الأحمر على اتحاد جدة السعودى بثلاثة أهداف مقابل هدف في كأس العالم للأندية، مؤكداً أن حلم الجهاز الفني واللاعبين يتمثل في الوصول إلى المباراة النهائية وإسعاد الجماهير.

وقال بيبو، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى سيف زاهر، إن ما يهمه سير الفريق بخطى ثابتة، موضحاً أن المارد الأحمر هدفه دائماً الفوز في أي مباراة يشارك فيها، لافتاً إلى أن اللاعبين اعتادوا على الأوقات الصعبة وتخطيها بنجاح.

وأكد بيبو أنه ينفذ عمله بهدوء دون ضجيج ويتعامل باحترام شديد مع جميع اللاعبين، خاصة أنهم كبار ويعرفون حقوقهم وواجباتهم، مشيرا إلى أن لن يخترع نظام جديد يسير عليه، خاصة أن هناك مجلس إدارة ولجنة تخطيط ولوائح، تُطبق على الجميع، موضحاً أنه لا يحتاج نجومية أو شهرة خاصة أنه جمهور القلعة الحمراء منحه هاتين الميزتين.

وأشار مدير الكرة بالنادى الأهلى إلى أنه جاء من أجل العمل داخل القلعة الحمراء واستكمال مسيرة النجاحات ليس بسبب الظهور، مؤكداً أن الحُكم في النهاية سيكون على النتائج، ولن يخترع نظاماً جديداً خاصاً به، فالأساس لديه الالتزام باللوائح ونظام القلعة الحمراء.

وكشف بيبو أن الفترة الماضية لم يحالف الفريق التوفيق رغم الاجتهاد، متابعاً: "نعمل بهدوء دون ضجيج وهذه مدرسة الأهلى، أنا لن أدمر نظام الفرقة.. وكل ما يهمنى الهدوء واللاعيبة لا تتعرض لانتقادات طول الوقت ويفضلوا محميين لأننا بنلعب كل 3 أيام مباراة، ولن أعلن عقوبات تضر استقرار الفريق، ولن أُصيت نفسي على حساب لاعيبتى، هذا لن يحدث، وأنا لازم أكون خط الدفاع الأول لهم، ولا أبحث عن دور البطولة، وكل ما يهمني حماية اللاعبين والجهاز الفني، ولن تصدر عقوبة إلا إذا كان الأمر كبيرا".

واختتم بيبو تصريحاته قائلا: "لاعبو النادى الأهلى لما تحتاجهم بتلاقيهم موجودين بيعبروا عن نفسهم، ومصر كلها توقعت تصدى الشناوى لركلة جزاء بنزيما، في مباراة اتحاد جدة، وكولر لا ينام، وذاكرالفريق البرازيلي، وهنحاول ونجتهد ونتمنى التوفيق وهنقول للجمهور هنموت نفسنا وحلمنا الوصول إلى نهائي مونديال الأندية".