شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: الاستفزاز سبب تألق الأهلي.. وجوزيه سر نجاحي.. وغضبت من العميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر بأداء فريق الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الفوز على اتحاد جدة بثلاثية والتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية.

وقال حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: "شيء مش جديد على النادي الأهلي سواء من حيث الأداء أو النتيجة، ودائما ما يمتاز النادي الأهلي بالعمل الجماعي".

وواصل حسن شحاتة "عندما تستفز فريق مثل الأهلي ما يحدث أن هذا الفريق ينتفض ويقدم أفضل مستوياته، هذا ما حدث أمام الاتحاد السعودي ونتمنى أن يصل الأهلي إلى النهائي ويحقق البطولة".

وكان الأهلي قد تخطى اتحاد جدة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدور الثاني من البطولة.

ويواجه الأهلي فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين في نصف نهائي البطولة.

وكشف حسن شحاتة المدير عن ضم حسام حسن قائد الفريق الأسبق لقائمة المنتخب في أمم إفريقيا 2006 تكريما لمسيرته، كاشفا أن حزنه بسبب إهداء حسام حسن اللقب في النهاية لمحمود الجوهري المدير الفني السابق، وعدم ذكر اسمه رغم تكريمه له.

أكمل: "انضمام حسام حسن إلى قائمة المنتخب أمم إفريقيا 2006 كان تكريما لمسيرته لأنه منح المنتخب والأهلي والزمالك الكثير، وحزنت من إهداء حسام حسن لقب أمم إفريقيا 2006 للكابتن محمود الجوهري بالرغم من ضمي له تكريما لمسيرته، وقلت بيني وبين نفسي يعني أنا أعمل كده وأنت تقول كده؟".

شدد حسن شحاتة على أن تعاقده مع المنتخب في بداية مسيرته كمدرب لم يكن مؤقتا وتم الاتفاق عند توليه المسؤولية على نهائيات بطولة كأس أمم افريقيا ٢٠٠٦.

وأضاف المعلم: " البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي سر نجاحي مع المنتخب بعدما رفض أن يتولي مسؤولية منتخب مصر الفنية لأستمر مدربا للمدرب، ونجحت بالفعل في قيادة الفريق للفوز بثلاث بطولات لكأس الأمم الأفريقية ".