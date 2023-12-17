شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: الزملكاوية كانوا يشجعون الأهلى أمام اتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الاهلى أن المشجعين الزملكاوية الذين تواجدوا في المدرجات قاموا بتشجيع الفريق الأحمر أمام اتحاد جدة.

وقال طارق قنديل، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، إن فريق الأهلى يمتلك لاعبين أقوياء، وهذا الأمر ظهر في مباراته أمام اتحاد جدة السعودى، وأتمنى الوصول إلى المباراة النهائية من عمر بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الجوهرة، ليصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية، غدا الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة.