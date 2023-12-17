شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: لن نفرط فى أى لاعب حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، على الفوز الذي حققه الفريق البترولي أمام النادي الإسماعيلي مساء السبت في ختام الجولة التاسعة من الدوري الممتاز 2023 -2024 "دوري نايل".

وقال محمد إسماعيل، في تصريحات تلفزيونية: "حققنا فوزًا مهمًا على الإسماعيلي، بعد أن تلقينا خسارتين متتاليتين أمام المصري ثم سيراميكا، وارتقينا إلى المركز التاسع وتفصلنا 3 نقاط فقط عن صاحب المركز الثاني "زد".

وأضاف: لا نية داخل مجلس إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي في رحيل أي لاعب حتى نهاية الموسم الجاري، وعلى رأسهم أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق، الذي أصبح مطلبًا كبيرًا للعديد من الأندية، وكذلك محمد حمدي الجناح الأيسر، والمدافع أحمد خليل "كالوشا"، وتم تأجيل هذا الملف حتى الانتهاء من الموسم الجاري.