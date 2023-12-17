شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يدرس سموحة بحثاً عن استعادة الانتصارات للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات سموحة الأخيرة بالدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندري بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية.

ويفتقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود الثنائى إسلام محارب ومحمد فتح الله لاعبى الفريق فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري بسبب الإيقاف بعد تعرضهما للطرد فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة التى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء الأربعاء 27 ديسمبر باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركزالسادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 9 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 8.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.