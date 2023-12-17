شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: أمم أفريقيا 2006 كانت صعبة.. وميدو عرف خطأه معى بعد تدريبه الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر لكرة القدم، أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2006 هي أصعب بطولة له في تاريخ مشواره وطوال مسيرته كمدرب.

قال حسن شحاتة في تصريحاته لبرنامج "الكابتن" مع الكابتن أحمد حسن المذاع على قناة Dmc: "نسخة 2006 كانت صعبة للغاية لكونها أول بطولة في مشواري كمدير فني للمنتخب وكانت مقامة في مصر وعلى ملعبنا ووسط جماهيرنا الغفيرة". وأضاف: "نسخة أمم أفريقيا 2008 في غانا كانت ثاني أكثر بطولة صعبة في تاريخ مشواري كمدرب لمنتخب مصر، خصوصا أننا واجهنا منتخبات كبيرة في أفريقيا ونجحنا في التغلب عليها".

وأعرب حسن شحاتة المدير الفني التاريخي، عن سعادته بعدم احتساب ركلة جزاء لمنتخب السنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2006.

وأكد أنه لم يحزن من قرار إبراهيم سعيد برفض تسديد ركلة الترجيح في نهائي أمم أفريقيا، وأنه كان واثقا في تسديد أحمد حسن ركلة الترجيح، على الرغم من إهدار ركلة جزاء خلال المباراة، وقال: "لم أحزن من قرار إبراهيم سعيد برفض تسديد ركلة ترجيح في نهائي أمم أفريقيا 2006 لأنه وضع طبيعي في كرة القدم". وتابع: "وافقت على تسديد أحمد حسن أول ركلة ترجيح رغم إهدار ركلة جزاء في المباراة، لأنني كنت واثقا من التركيز بصورة أكبر خلال ركلات الترجيح، وعلى المدير الفني أن يعلم جيدا الأمور المعنوية والنفسية لكل لاعب قبل اتخاذ القرارات". وكان منتخب مصر قد تغلب على كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا 2006 والتي أقيمت بمصر، وأهدر أحمد حسن ركلة جزاء خلال مواجهة كوت ديفوار قبل أن يسجل أول ركلة ترجيح بعدما حسم التعادل الوقت الأصلي والإضافي من المباراة.

واستطرد: "لم أفعل شيء غريب مع احمد حسام ميدو عندما قمت باستبداله لتنشيط الهجوم فقط، وبالفعل عمرو زكي سجل الهدف وقد تصالحنا في اليوم الثاني مباشرة".

واختتم حسن شحاته تصريحاته قائلا: "لم تكن في نيتي إثارة غضب ميدو.. عندما عمل ميدو مديراً فنياً وتولى تدريب الإسماعيلي واجه نفس الموقف مع حسني عبدربه، ووقتها عرف قيمة ما فعلته".