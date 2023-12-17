شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه إنجلترا فى نهائي بطولة العالم للاسكواش بنيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، مع نظيره الانجليزي، فى الرابعة فجر اليوم، الأحد، فى نهائي بطولة العالم لمنتخبات الرجال، التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وتأهل منتخب مصر للنهائي عقب الفوز على سويسرا بنتيجة 2-0، بينما جاء تأهل المنتخب الإنجليزي عقب الفوز فى مباراة نصف النهائي على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-0.

ويعد ذلك هو النهائي الثاني على التوالي بين المنتخبين، حيث كان منتخب مصر قد واجه إنجلترا فى نهائي النسخة الماضية بواشنطن، وتوج بها منتخب الفراعنة.

ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادي دجلة، ومصطفى عسل المصنف الرابع ولاعب الأهلي، ومازن هشام المصنف السابع ولاعب وادي دجلة، ويوسف سليمان المصنف 12 ولاعب الأهلي.

ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.

وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.