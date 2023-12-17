شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة يفجر مفاجأة: شيكابالا لم يحب الانضمام لمعسكرات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجّر حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر مفاجأة بشأن غياب محمود شيكابالا عن المنتخب خلال أغلب فترات قيادته للفراعنة.

وكشف شحاتة أنه كان يبدي اندهاشه من اعتذار شيكابالا المتكرر عن الانضمام إلى المعسكرات قائلا: "غضبت من شيكابالا خلال مواجهة موزمبيق في أمم أفريقيا 2010 وصرحت بذلك بين الشوطين لعدم اللعب بجدية".

وأضاف شحاتة، عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: "شيكابالا بعد ذلك تأثر نوعا ما بأنفلونزا الطيور وقتها بالفعل ولكن كان هناك أسباب أخرى".

وتابع: "شيكابالا كان لا يحب الانضمام للمعسكرات واعتذر كثيرا وتحدثت معه، ولكن بالنسبة لي لن أغصبه على القرار وفي نفس التوقيت أبلغته بذلك أمام زملائه، والغريب أن يكون شيكابالا بهذه الإمكانيات الكبيرة ولا يحب الانضمام إلى منتخب مصر".

وأشار الكابتن حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للمنتخب الوطني، إلى أنه واجه موقفا صعبا في 2006، عندما تلقى معلومات بأن اللاعبين المحترفين بالخارج يرفضون قيادتي للمنتخب، ويجهزون لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن ذلك.

وقال حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر: اجتمعت بسمير عدلي المدير الإداري وأخبرته بأن يسمح لمن يرغب في عدم الاستمرار بمغادرة فندق الإقامة.. كنت أشعر بالقلق نتيجة الأزمة، ولكن القرار كان محسوما، ورفضت التراجع عن طريقتي في اختيارات اللاعبين.

وأشار إلى أن البعض أخبره بأن أحمد حسن كابتن المنتخب وقتها كان يقود هذا الاتجاه، ولكنه تأكد لاحقا من عدم صحة هذا الأمر.

وكشف حسن شحاتة عن إيمانه بالتفاؤل والتشائم في كرة القدم، وإصراره على اللعب باللون الأحمر في نهائي أمم أفريقيا 2006.

ورفض حسن شحاتة لعب منتخب مصر بالقميص الاحتياطي في نهائي البطولة، وقال: "أصريت على اللعب بالقميص الأحمر في 2006 بسبب خوض 5 مباريات بذلك اللون وحققت الفوز، وبالفعل أنا أتفاءل وأتشاءم، ولذلك لماذا ألعب بلون مختلف؟".

وأضاف "أبلغوني أن كوت ديفوار ستلعب باللون البرتقالي في النهائي وأصريت على اللعب باللون الأحمر في النهائي مهما حدث".

وتابع: "عندما تعمل في مهنة صعبة مثل التدريب ستؤمن بأمور مثل التفاؤل والتشاؤم".

وأوضح المدير الفني التاريخي للمنتخب الوطني أن اختياره لضم محمد ناجي جدو في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2010 كان لأسباب تتعلق بطريقة لعبه المميزة للغاية.

وقال: لم أضمه على حساب أحمد حسام ميدو.. استبعدت ميدو لأسباب فنية، وكنت قد تصالحت معه وقمت باختيار جدو؛ بسبب قدراته بعد ضم عماد متعب ومحمد زيدان.

واختتم حسن شحاته تصريحاته بأن مشاركة جدو كلاعب بديل لم تكن مخططة، وإنما كانت بسبب الأسلوب الذي يؤدي به، وأنه كان موفقا وحصل على هداف البطولة.