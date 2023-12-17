أرسنال يراقب موقعة "أنفيلد" وينتظر هدية من اليونايتد لاستعادة صدارة البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - يراقب نادي أرسنال موقعة "أنفيلد" التي ستجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد، في قمة الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

صدارة البريميرليج تشهد منافسة قوية بين أرسنال وليفربول حيث فقد الأول القمة لصالح الثاني في الجولة الماضية بعد الخسارة من أستون فيلا.

وعلى الرغم أن أرسنال تنتظره مواجهة قوية أمام برايتون في الجولة الحالية، إلا أنه ينتظر تعثر ليفربول لاستعادة صدارة البريميرليج بهدية من مانشستر يونايتد.

مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد المرتقبة تحمل في طياتها الكثير التي تجعل الأخير يدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، إذ ستكون كتيبة الشياطين الحمر مطالبة برد الاعتبار في المقام الأول من الخسارة التاريخية والمهينة بسباعية نظيفة في الموسم الماضي، عطفًا على تصحيح الأوضاع بعد الإنزلاقات المتكررة سواء بالخروج من الباب الخلفي لدوري أبطال أوروبا بتذيل المجموعة أو التراجع على مستوى الدوري الإنجليزي والتواجد في المركز السادس، فضلا عن مصير المدرب الهولندي الذي سترسمه موقعة أنفيلد بصورة كبيرة.

كل هذه الأمور تأتي في مصلحة أرسنال الذي ينتظر إيقاف قطار ليفربول من بوابة غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، لاستعادة الصدارة التي سيطر عليها منذ انطلاق الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث الكلاسيكو بين ليفربول ومانشستر يونايتد، على ملعب انفيلد، عند دقات السابعة والنصف مساء الأحد، لحساب الجولة السابعة عشرة من منافسات البريميرليج، ويسبقها مباراة أرسنال وبرايتون في نفس الجولة في الرابعة عصرًا.

وتشهد الجولة المقبلة من البريميرليج صدام من العيار الثقيل يجمع أرسنال وليفربول على ملعب الاتحاد، والمقرر لها يوم السبت المقبل.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة ويليه أرسنال كوصيف بفارق نقطة واحدة.