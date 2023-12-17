"كابوس" محمد صلاح يهدد أحلام مانشستر يونايتد في موقعة "أنفيلد"

ياسر رشاد - القاهرة - يُشكل محمد صلاح نجم ليفربول، تهديدًا كبيرًا لمانشستر يونايتد في موقعة أنفيلد المنتظرة، حيث يعد الفرعون المصري بمثابة "كابوس" لأحلام الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد يدخل الكلاسيكو تحت شعار لا بديل عن الفوز لعدة أسباب أبرزها رد الاعتبار من جهة وأخرى مصالحة الجماهير بعد الخروج من الباب الخلفي ببطولة دوري أبطال أوروبا وصولا إلى النتائج المتردية في الدوري الإنجليزي والتي جعلت كتيبة تين هاج تنزلق إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

ويستقبل استاد أنفيلد موقعة الكلاسيكو بين ليفربول ومانشستر، مساء الأحد، عند دقات السابعة والنصف، لحساب الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

كابوس محمد صلاح

لكن أحلام مانشستر يونايتد تصطدم بواقعية محمد صلاح، إذ يعد خصمه المفضل كونه أكثر الفرق استقبالا للأهداف في مسيرة الفرعون المصري، ما يجعله كابوسًا لكتيبة الشياطين الحمر، حيث عانق الشباك 12 مرة منهم 10 أهداف في الدوري الإنجليزي.

مطاردة هالاند

ويمني محمد صلاح نفسه بزيارة شباك مانشستر يونايتد في موقعة أنفيلد المنتظرة من أجل تكريس العقدة تارة وأخرى بهدف مطاردة إرلينج هالاند على صدارة الهدافين.

ويأتي محمد صلاح في وصافة هدافي البريميرليج برصيد 11 هدفًا ويفصله 3 اهداف فقط عن هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

صراع الصدارة

تخطط كتيبة يورجن كلوب لحسم الكلاسيكو على ملعب أنفيلد واستغلال عاملي الأرض والجمهور بهدف الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في ظل احتدام المنافسة مع أرسنال، إذ يتفوق الريدز بفارق نقطة واحدة ويخطى السقوط أمام مانشستر يونايتد التي سيترتب عليها فقدان الصدارة لصالح الجانزر حال فوزه في نفس الجولة على برايتون.

معاناة اليونايتد

يعاني مانشستر يونايتد في الموسم الحالي على كافة الأصعدة، حيث يتواجد في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج بعد الخسارة في 7 مباريات قبل نهاية النصف الأول من الموسم، عطفًا على الخروج من دوري أبطال أوروبا كمتذيل مجموعته.