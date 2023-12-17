شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح مرانه 15 دقيقة لوسائل الإعلام للحديث عن فلومينينسى البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بقيادة مارسيل كولر فتح مران اليوم الأحد لوسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة، وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" المقرر لها الثامنة مساء الاثنين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.

ويخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية غداً الاثنين.

وعقب المران يتوجه الفريق إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة، الذي سيحتضن لقاء الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، من أجل معاينة وتفقد الملعب على الطبيعة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.