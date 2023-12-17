موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال استعداداته لخوض مباراة ساجرادا الأنجولى، بعدما أغلق صفحة مباراة المصري البورسعيدى التي أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري ، وخسرها الفارس الأبيض بهدف دون رد.

افتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد، ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا الانجولى فى الكونفدرالية يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء الأربعاء المقبل في أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".



جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية

2024 الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023.

الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024

الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024



القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024 القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.