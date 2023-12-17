أسطورة السلة الأميركية عبد الجبار يدخل المستشفى بسبب كسر في الورك

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : نُقل أسطورة كرة السلة الأميركية كريم عبد الجبار إلى المستشفى بعد سقوطه في حفل موسيقي وتعرضه لكسر في الورك، وفقا لبيان صادر عن مديرة أعماله ديبورا موراليس السبت.

واستمرت مسيرة عبد الجبار (76 عاما) في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (ان بي ايه) 20 عاماً قضى معظمها مع لوس أنجليس ليكرز، وفاز خلالها باللقب ست مرات ونال لقب أفضل لاعب "ام في بي" ست مرات.

وقالت موراليس في بيان إن عبد الجبار سيخضع لجراحة في وقت لاحق لمعالجة اصابته.

وتابعت "الليلة الماضية، أثناء حضوره حفلا موسيقيا، تعرض كريم لسقطة ما ادى الى كسر في وركه. وسيخضع لجراحة اليوم".

وأضافت "نحن جميعا نقدّر بشدّة كل الدعم لكريم، خاصة من إدارة الإطفاء في لوس أنجليس، التي ساعدت كريم في الموقع، والفريق الطبي الرائع والأطباء في مستشفى يو سي أل ايه الذين يعتنون بكريم كثيراً في الوقت الحالي".

ولم يذكر البيان الحفل الذي كان يحضره عبد الجبار عند سقوطه.

واستهل عبد الجبار الفارع الطول (2.18 م) مسيرته في ملاعب كرة السلة مع ميلووكي باكس عام 1969، وقاده بعد عامين إلى أول لقب له في "ان بي ايه".انتقل إلى لوس أنجليس ليكرز في عام 1975، ولعب إلى جانب صانع الألعاب ماجيك جونسون في حقبة ذهبية حقق خلالها ليكرز خمسة ألقاب في الثمانينيات، قبل اعتزاله في عام 1989.